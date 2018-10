Empoli, Ucan: "Contento del primo gol in maglia azzurra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell’Empoli Salih Can ha parlato ai microfoni di Radio Lady dopo il pareggio di Frosinone: “Sono molto contento di aver fatto gol nella prima partita in maglia azzurra. Mi sento bene, oggi è stata una partita difficilissima. Sia noi che loro volevamo vincere: abbiamo preso soltanto un punto, ma era importante - riporta empolichannel.it -. Ho un po’ forzato la caviglia prima di arrivare a Empoli. Ho lavorato bene, piano piano. La prima partita è stata fortunata, è arrivata la palla e sono riuscito a fare gol. Rispetto a qualche settimana fa le cose sono migliorate. Trequartista? Posso giocare in tutti e due i ruoli, sia lì che a centrocampo. Prima giocavo come mezz’ala, ma il mister mi vede bene anche dietro alle due punte. Io aspetto la mia chance: quando tocca a me voglio essere pronto per dare tutto. Empoli è una città piccola, ma mi piace per vivere”.