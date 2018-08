Empoli, Ucan sarà disponibile per la trasferta di Genova

© foto di Federico De Luca

Buone notizie per Salih Uçan: il centrocampista dell'Empoli, dopo aver risolto le ultime pratiche burocratiche, sarà a disposizione di Aurelio Andreazzoli per la sfida contro il Genoa. Questo il comunicato del club toscano: "Nonostante i tempi ormai stretti, Salih Ucan ha concluso tutte le pratiche burocratiche relative al suo tesseramento e sarà a disposizione e convocabile già per la trasferta di Genova".