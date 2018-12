© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Frederic Veseli ha presentato la sfida esterna dell'Empoli contro la SPAL ai microfoni di Sky Sport: "Siamo qua per cercare prima di tutto di fare una partita importante, vediamo se riusciremo a raccogliere più punti possibili. Iachini ci ha chiesto di giocare concentrati e di fare una partita seria. Non ci sentiamo più tranquilli, siamo organizzati in una maniera diversa, sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti".