© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa in Albania per il centrale dell'Empoli Frederic Veseli che si appresta a sfidare Turchia e Andorra. "Faremo del nostro meglio per ottenere i tre punti: ci concentreremo gara per gara ma vogliamo vincere anche con la Turchia. Giocare dall'inizio? Io sono disponibile, non devo aspettarmi nulla. Se il ct Panucci deciderà di farmi giocare ok, altrimenti va bene: vorrei aiutare la squadra ma è lui a decidere. Siamo concentrati su queste partite, sono già importanti: siamo stati capaci di battere Francia e Turchia ma non è un girone facile. Strakosha? Ognuno ha la sua opinione (è stato escluso per aver perso l'aereo e non essere arrivato in tempo, ndr), ma non stiamo a discutere dei perché. Pensiamo al gruppo e l'atmosfera è buona, non vediamo l'ora di giocare".