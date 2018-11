Empoli, Veseli: "Le difficoltà non sono finite, lavoriamo per salvarci"

Non ci libereremo così facilmente di questa Juventus. Possiamo dire che rubano, che inventano, che sono ladri e galeotti ma la verità è che questi sono di un altro pianeta e, mentre le altre società venivano demolite da cinesi e banditi, loro costruivano il futuro. Non puoi competere...

Juve, che noia. Milan, Gattuso sfiora l'impresa con la squadra B. Parma, squadra rivelazione e per Faggiano rinnovo meritato. I cambi...cambiano (per ora)

Cuneo, Scazzola: "Gara difficile per via delle tante assenze"

Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Catanzaro, pari per il Rende

Capuano assicura: "Io alla Casertana? Al momento non c'è nulla"

Rimini, Acori: "V. Verona in forma, ma anche noi siamo in crescita"

Paganese, De Sanzo: "Lodevole il carattere, ma in futuro pretendo di più"

Piacenza, Franzini: "Novanta minuti per cancellare la gara di Pistoia"

Novara, Ludi: "Per il Gozzano è la Partita. Ma anche per noi"

Monopoli, Scienza: "Entrambe le squadre non hanno ma mollato"

Viterbese, ag.Molinaro: “Felice per l’esordio, avanti così”

Serie C, gruppo A. I risultati del pomeriggio: continua il sogno Carrarese

Serie C, gruppo B. I risultati del pomeriggio: la Fermana cade a Pesaro

Serie C, gruppo A: l'Alessandria è in crisi. E il Cuneo passeggia 0-3

Serie C, gruppo B. Le gare delle 18,30: pareggio tra Monza e Imolese

Altre notizie Serie C

Un momento caldo della stagione: “Siamo coscienti che sarà una partita importantissima, ma non guardiamo molto alla classifica. Vogliamo rimanere concentrati per ottenere il massimo dei punti nelle prossime giornate”, riporta Empolichannel.it .

Un nuovo modulo, il 3-5-2: “Qualsiasi sia il modulo noi dobbiamo lavorare al meglio, stiamo cercando di mettere in campo le indicazioni dell’allenatore. Siamo qua per seguire le sue istruzioni, questa sera il modulo ci ha portato dei vantaggi”.

L’Atalanta è sembrata nervosa nella ripresa: “Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, non ci siamo esposti troppo anche sul 2-0 per loro. Cercando di fare le nostre cose abbiamo segnato 3 gol, che meritavamo”.

Una partita rocambolesca, ricca di gol ed emozioni: “Quando prendi gol dopo un rigore è strano. E’ un mix di diverse emozioni. Ci sono molti episodi nel calcio e noi dobbiamo cercare di svilupparli al meglio, per portare a casa il risultato”.

Il difensore dell’Empoli, Frederic Veseli , ha commentato ai microfoni di Radio Lady la vittoria maturata al Castellani contro l’Atalanta: “Ci sono delle cose su cui lavoriamo, non possiamo dire ancora che le difficoltà siano finite. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e lavoriamo al massimo per portare a casa il risultato. Stasera ci siamo riusciti e negli ultimi secondi abbiamo fatto vedere una prova di carattere importante”.

