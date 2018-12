Empoli, Veseli: "Vogliamo vincere il derby con la Fiorentina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle colonne del QS-La Nazione troviamo una lunga intervista al terzino dell'Empoli Frederic Veseli: "Il derby con la Fiorentina? Sappiamo che loro non vincono da molto tempo ma noi non possiamo star qui a guardare ai problemi degli altri. Il nostro intento è chiaro, vogliamo vincere. È un derby, una partita che per i nostri tifosi vale tantissimo. In gare come queste la classifica conta fino a un certo punto, i valori si livellano e il risultato è sempre incerto. Noi, dal canto nostro, dobbiamo proseguire lungo il cammino che abbiamo intrapreso. La classifica? Non dobbiamo commettere l'errore di guardarla perché questo campionato ci ha insegnato che si fa in fretta a salire, ma anche a scendere. Noi stessi ne siamo la testimonianza"