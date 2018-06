Empoli, vicino Karacic. Riscatto a un passo di Luperto dal Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo arrivo in vista in casa Empoli, raccontato oggi da Il Tirreno. Secondo il quotidiano, sarebbe vicino agli azzurri Fran Karacic della Lokomotiv Zagabria. Australiano, classe 1996, arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Intanto sarebbe vicina la conferma in prestito di Sebastiano Luperto dal Napoli, in regia è sempre caldissima l'ipotesi Danilo Cataldi della Lazio sul quale c'è pure la Fiorentina.