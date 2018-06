Empoli, vicino l'attaccante Mraz dello Zilina

© foto di Image Sport

L'Empoli si muove sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Aurelio Andreazzoli. Sky Sport fa sapere che il club toscano è vicino a Samuel Mraz, attaccante classe 1997 di proprietà dello Zilina. Pronto un investimento di 1 milione e mezzo per l'Empoli per questo giovane attaccante, che sarebbe il secondo calciatore dello Zilina in arrivo in Toscana in poche ore.