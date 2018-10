Empoli, Zajc: "Queste partite servono per la salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il trequartista dell'Empoli Miha Zajc ha commentato ai microfoni di Radio Lady il pareggio di Frosinone: "Finalmente la palla è andata dentro! Sono contento per il mio gol, ma è più importante essere riusciti a pareggiare nel finale il risultato - evidenzia empolichannel.it -. Queste partite servono per la salvezza, dovevamo trovare punti. Era una gara difficile, ma dobbiamo essere contenti per il punto ottenuto. Questa squadra ha tanto carattere e qualità. Nonostante il 3-2 del Frosinone abbiamo giocato bene e siamo riusciti a pareggiare. Per me il gol è importante, ma io voglio che la squadra giochi bene e torni a vincere. Questa è la cosa importante per me. La Juventus? Sarà una partita difficilissima, dovremmo prepararci bene".