Emre Can a centrocampo, CR7 sì e dubbio Kean: la probabile della Juve

Addio all'esperimento Emre Can in difesa: "Un conto - spiega Massimiliano Allegri - è giocare una partita in un contesto come quello con l'Atletico, un altro è giocare tutte le partite in un altro ruolo". Così il tedesco, contro il Torino, tornerà ad agire a centrocampo, nel suo ruolo classico.

Nel corso della conferenza stampa , Allegri ha dato più di un'indicazione sulla formazione che affronterà il Torino domani sera: out Daniele Rugani, che non ha smaltito la pubalgia, la Juve scenderà in campo con la difesa a quattro, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci a guidare il reparto.

Kean sì o no? L'impiego del centravanti classe 2000 è un grande interrogativo: "Vedremo se mi giocherò tutto dall'inizio o terrò un cambio in panchina", assicura Allegri. Con scelte praticamente obbligate a centrocampo (giocheranno, con Emre Can, Pjanic e Matuidi), il livornese non ha molte opzioni neanche lì davanti: con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo ("vuole vincere la classifica marcatori") in campo, impiegare anche Kean dal primo minuto vorrebbe dire avere solo Juan Cuadrado come eventuale ricambio offensivo. Un azzardo che però Allegri pare pronto a correre.

La probabile formazione della Juve in vista del derby (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Cristiano Ronaldo.