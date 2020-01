© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina dopo appena un anno e mezzo l'avventura con la maglia della Juventus per Emre Can. Il centrocampista tedesco infatti è tornato in patria, al Borussia Dortmund, che ha prelevato il giocatore da Torino in prestito con l'obbligo di riscatto fissato per giugno. Lo stesso giocatore ha salutato il club bianconero sui profili social: "Voglio dire grazie a tutta la Juventus per il supporto. Ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti dietro le quinte. È stato un onore rappresentare questo grande club e porterò i ricordi nel mio cuore. Grazie mille. Forza Juve".

Inoltre, il centrocampista tedesco ha rilasciato anche alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Borussia Dortmund: "Penso che la squadra abbia un grande potenziale e possa vincere qualcosa. Sono convinto di poterli aiutare e non vedo l'ora di giocare di fronte a questi tifosi”.