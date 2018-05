Emre Can alla Juventus: visite mediche in settimana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' fatta per l'arrivo a Torino di Emre Can, centrocampista in scadenza di contratto col Liverpool che firmerà con la Juventus un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore tedesco in settimana (difficile già oggi pomeriggio) sarà a Torino per le visite mediche e per sottoscrivere il contratto.