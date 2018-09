Emre Can e il rosso a CR7: "Non siamo donne. Giochiamo a calcio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Dovrebbe essere rosso? Ho appena saputo che la causa fosse da imputare alla tirata di capelli (su Murillo, ndr). Non siamo donne, giochiamo a calcio". Così il centrocampista Emre Can, al microfoni di 'DAZN', dopo il match vinto contro il Valencia sul cartellino rosso che il connazionale Brych ha rifilato a Cristiano Ronaldo. "Se estrai il cartellino rosso per questo motivo - ha detto l'ex Liverpool -, poi devi farlo praticamente sempre per ogni fallo. L'espulsione non c'è al 100%".