Emre Can e Khedira, ecco i tempi di recupero: Juve in emergenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emergenza Juventus a centrocampo. Almeno per le prossime due partite contro Manchester United ed Empoli - sottolinea la 'Gazzetta dello Sport' - Massimiliano Allegri dovrà fare a meno sia di Sami Khedira che di Emre Can. Il primo, già fuori da una ventina di giorni per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra, salterà almeno altri due match: la Juventus proverà a recuperarlo per la partita contro il Cagliari così da averlo poi al 100% per il match di ritorno contro il Manchester United.

Tutti da decifrare, invece, i tempi di recupero dell'ex Liverpool, che ieri è volato a Francoforte per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico. In caso di intervento, lo stop dovrebbe essere di circa un mese con Emre Can che tornerebbe a disposizione dopo la sosta di novembre.