Emre Can e la Juve: muscoli e cervello per il centrocampo bianconero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il colpo più importante di questo inizio di mercato è quello che la Juventus sta mettendo a segno per il centrocampo, relativo a Emre Can. Manca pochissimo, praticamente soltanto le visite mediche e la firma, ma Massimiliano Allegri può già sorridere, perché il tedesco arricchirà e non poco la sua mediana e oltre tutto la società non sborserà neanche un centesimo per il suo cartellino. L'ormai ex Liverpool non ha bisogno di presentazioni ma volendo tracciare un profilo dobbiamo far presente che non porterà soltanto i suoi muscoli in mezzo al campo, visto che nel recente passato ha dimostrato di saper mettere anche ordine e geometrie a disposizione della sua squadra.

Il Bayern Monaco lo ha fatto crescere, il Bayer Leverkusen lo ha lanciato definitivamente e il Liverpool lo ha consacrato, con il giocatore che adesso è pronto a cambiare il suo terzo campionato, dopo aver dimostrato di poter dare il meglio di sé sia in Premier League che in Bundesliga. La Serie A sembra essere perfetta per le sue caratteristiche e anche se la firma non è ancora arrivata la Juventus si è assicurata un centrocampista molto importante sia per il presente che per il futuro, visto che stiamo parlando di un classe 1994.