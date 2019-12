© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Leandro Paredes per la Juventus. L'idea bianconera resta la stessa: liberarsi di uno scontento come Emre Can e prendere un giocatore polivalente che piace molto come l'argentino. Sarebbe un rinforzo pronto subito ma c'è sempre distanza con il Paris Saint-Germain sulla valutazione. Il ds Fabio Paratici e il collega Leonardo valutano rispettivamente più l'uno dell'altro ma tutto può chiudersi con uno scambio che metta a bilancio entrambi a 40 milioni.