Emre Can e Pjaca ai saluti: la Juve incassa e non si scompone

Il mercato di gennaio della Juve si chiude con due cessioni prevedibili. Emre Can e Marko Pjaca sosteranno oggi le visite mediche rispettivamente con Borussia Dortmund e Anderlecht, daranno così inizio alle loro nuove avventure. Per il tedesco trattasi di una cessione definitiva: l’accordo sul prestito con obbligo di riscatto porterà alle casse del club bianconero 28 milioni più bonus, due dei quali facilmente raggiungibili. L’attaccante croato, invece, si muove su un accordo che prevede a giugno solo l’opzione di rinnovo del prestito per la prossima stagione.

Il Borussia è il club che ha mostrato maggiore interesse per il centrocampista tedesco, che teneva particolarmente a tornare in pista nella seconda parte di stagione per riprendere quota in ottica Nazionale in vista degli Europei. I tedeschi si erano presentati inizialmente con un’offerta a ribasso di 18 milioni, a fronte dei 35 richiesti dalla Juve che non aveva alcuna esigenza di svendere il calciatore. Il rilancio a inizio settimana a 22 più bonus, dunque l’accordo definitivo ieri pomeriggio che porta a una plusvalenza naturale dal momento che il giocatore era arrivato nell'estate del 2018 a parametro zero.

Per Pjaca, invece, si erano mossi in tanti dopo l’affare saltato con il Cagliari quando sembrava tutto fatto. Nella serata di ieri la fumata bianca ha premiato il club belga, con il quale avrà l’opportunità di giocare con maggiore continuità dopo aver lasciato alle spalle gli infortuni che lo hanno bloccato negli ultimi anni. Non ci saranno colpi in entrata in prima squadra. A centrocampo, piuttosto, Bernardeschi – che a differenza di Emre Can viene valutato da Sarri una buona mezzala – troverà maggiore spazio nelle rotazioni di reparto.

Il club si è mosso tanto soprattutto per il futuro. In prima squadra, il rinforzo a metà campo lo ha già bloccato per luglio a inizio sessione acquistando Kulusevski, uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. Mentre nelle ultime ore ha portato a termine diverse operazioni in Under 23, dove è stato rifatto interamente l’attacco con i giovani Vrioni (dal Cittadella) e Marques (Barcellona) e gli esperti Marchi (Monza) e Brunori (Pescara). In bianconero anche il laterale classe 2000 Wesley (Hellas Verona), mentre sono stati ceduti in prestito Frederiksen al Fortuna Sittard e Bandeira all’Amiens.