Emre Can, frecciata alla Juventus: "Dortmund? È bello sentirsi finalmente importante"

Emre Can è già diventato un leader a Dormund. Il centrocampista appena arrivato dalla Juventus, subito in gol all'esordio col Bayer Leverkusen e tra i migliori in campo contro l'Eintracht Francoforte, ha parlato così in zona mista del suo inserimento immediato tra i gialloneri: "Voglio aiutare la squadra. È bello avere finalmente la sensazione di essere importante. Negli ultimi mesi per me non era così, ora spero di continuare a percorrere questa strada". Una frecciatina non da poco all'indirizzo della Juve, pagina che Emre Can sta già dimenticando in fretta a suon di prestazioni convincenti in Bundesliga.