Emre Can, la Juve, Paredes e il PSG. Priorità ed esigenze della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Messo a segno il colpo Dejan Kulusevski, archiviate le partenze di Mario Mandzukic e Mattia Perin, ora la priorità assoluta del mercato della Juventus continua ad avere un nome e un cognome: Emre Can. La cessione del centrocampista tedesco - sottolinea il Corriere dello Sport - resta centrale nelle strategie bianconere, dalla riuscita di questa operazione, dai tempi e dalle modalità, dipenderà poi tutto il resto.

I più - Di sicuro in tutto questo c'è che per ora è il Paris Saint Germain il principale candidato all'ingaggio di Emre Can. Gli agenti del tedesco sono ormai in pianta stabile nella capitale francese, i contatti con la dirigenza del PSG sono continui alla ricerca dell'intesa progettuale ed economica: la sensazione è che questa possa arrivare, dopo la fumata nera della scorsa estate.

I meno - Più complicata resta la questione tra la volontà di Leonardo e quella della dirigenza bianconera: resta una distanza di valutazione piuttosto ampia (almeno 10 milioni) nel caso in cui la soluzione fosse lo scambio con Leandro Paredes, altro pallino di Paratici e Sarri. Intanto la Juve apre alla possibilità di parlare del solo Emre Can, senza escludere l'opzione di un prestito con obbligo di riscatto pur di realizzare una cifra più vicina ai 40 milioni che non ai 30.

Gli incastri - Emre Can da solo o con Paredes di mezzo, dunque. Mentre il PSG spinge per inserire nel calderone anche l'acquisto di Mattia De Sciglio e la cessione di Thomas Meunier. Tante variabili, ecco perché la Juve è pronta a fare ordine ricominciando a parlare anche del solo Emre Can.