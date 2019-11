Emre Can più scarso degli altri? Sarri: "La valutazione può cambiare..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Emre Can deve pensare che gli altri centrocampisti sono più forti? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus. Il riferimento è allo scarso impiego del centrocampista tedesco, che a fine mercato è stato anche escluso dalla lista Champions. "Dipende da cosa riescono a darti i giocatori rispetto a quello che gli chiedi. Magari la valutazione cambia dopo sei mesi. Se le scelte che ho fatto vanno in una certa direzione vuol dire che gli altri si sono allineati prima alle mie richieste", ha detto Sarri.

