Emre Can possibile partente a sorpresa. Non solo per colpa di Khedira

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In origine sembrava Sami Khedira il centrocampista destinato a salutare la Juventus. La carta d'identità e le sue caratteristiche, per i più poco adatte al Sarriball, sembravano argomenti buoni per immaginare un addio. Durante le settimane di luglio erano Arsenal e Fiorentina le squadra maggiormente interessate al tedesco, ma con l'arrivo di agosto tutto è cambiato. Khedira ha lavorato al solito da professionista esemplare in allenamento e nell'amichevole contro l'Atletico Madrid si è messo in mostra con un gol e tanta personalità distribuita in mezzo al campo. E anche per questo motivo Maurizio Sarri ha deciso di toglierlo dal mercato per ri-inserirlo nelle sue rotazioni. Ma a centrocampo, soprattutto con gli arrivi di Ramsey e Rabiot, la coperta appare davvero troppo lunga.

Gli intoccabili - Miralem Pjanic in primis. Regista e cervello della Juve di Allegri, anche con Sarri sarà il perno assoluto del gioco bianconero. Dei nuovi acquisti Aaron Ramsey e Adrien Rabiot abbiamo già detto, mentre l'altro centrocampista certo o quasi della permanenza è Rodrigo Bentancur, considerato talento buono per il presente e per il futuro.

Restano due punti interrogativi - Nelle prime battute di mercato l'altro giocatore dato come probabile partente, insieme a Khedira, era Blaise Matuidi. Ed il francese, nonostante il rallentamento dell'operazione col Monaco, resta in uscita. Anche se oggi non è semplice trovare squadre disposte a spendere per il cartellino e per il suo elevato ingaggio (4 milioni netti). Le piste percorribili? Oltre al Monaco, in corsa nonostante la frenata, ci sono PSG e Bayern Monaco.

L'altro nome, a sorpresa, finito nell'elenco dei possibili partenti è quello di Emre Can: il colpo di mercato dello scorso anno, arrivato a zero dopo lo svincolo dal Liverpool, non ha convinto fino in fondo nella prima stagione bianconera (al netto di alcune prestazioni decisamente positive nel finale di stagione, soprattutto in Champions) e la sua cessione potrebbe fruttare una cospicua plusvalenza. E le idee di gioco di Sarri, inoltre, non sembrano adatte al 100% alle sue caratteristiche. La Premier sarebbe potuta essere una destinazione, ma oramai l'ipotesi è tramontata. E anche qua emergono dubbi sulle possibili destinazioni, anche se proprio il Bayern Monaco potrebbe tornare su di lui dopo averci provato lo scorso anno in concomitanza con la Juventus.