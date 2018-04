Emre Can, rettilineo finale: Juve sgomita fra Liverpool e Bayern

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La telenovela Emre Can è al rettilineo finale: da tre mesi il giocatore è libero di firmare per qualsiasi squadra e la Juventus da tempo è in forte pressing. Sembrava persino fatta per il suo approdo a Torino ma la storia recente (Witsel) insegna che nulla èn fatto fino a che non c'è l'ufficialità.

Cosa non arrivata finora, anche perché a Liverpool non hanno perso le speranze. Jurgen Klopp parla di trattative e che tutto procede bene. I reds del resto sono ai quarti di Champions League e vi parteciperanno anche la prossima stagione. A livello economico possono permettersi cifre anche superiori a quelle delle Juventus e il suo status di titolare in una squadra che sta divertendo tutta l'Inghilterra e non solo sono punti a favore per gli inglesi.

E poi occhio al Bayern: i pluricampioni di Germania vogliono riportare a casa il giocatore. Avere uno così nella lista dei giocatori cresciuto nel vivaio è manna per la lista UEFA. E con Arturo Vidal possibile partente il suo sarebbe un importante tassello. In sfavore dei bavaresi l'incertezza sulla guida tecnica.