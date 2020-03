Emre Can: "Via dalla Juve per sentirmi importante. Avevo tre offerte, una dal Man United"

Emre Can alla fine della scorsa finestra di mercato si è trasferito dalla Juventus al Borussia Dortmund e in Germania sembra essere tornato felice. Il centrocampista giallonero è stato intervistato su vari temi, mercato sorpreso, da Kicker: "Avevo tre offerte dalla Premier League, tra cui una del Manchester United. Ma non ci ho pensato neanche per un secondo, alla luce del mio passato al Liverpool. Ho sempre nutrito simpatia per il Borussia Dortmund. Volevo andare in un club che mi avrebbe fatto sentire importante, in cui io servo alla squadra. E qui è così. Il Dortmund è perfetto per me e io sono perfetto per il Dortmund. I soldi sono importanti (alla Juve e in Inghilterra avrebbe guadagnato di più, ndr), ma non sono tutto nella vita".