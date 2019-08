Ennesima rivoluzione in casa Genoa. Questa volta più ponderata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa ha iniziato la sua nuova stagione con le idee chiare soprattutto per quanto riguarda la panchina. Salutato Prandelli, il Grifone ha fatto all-in su Aurelio Andreazzoli, ovvero colui che con la straordinaria cavalcata finale del suo Empoli stava rischiando di mettere nei guai proprio i rossoblù. Una volta scelto il nuovo inquilino della panchina, gli uomini mercato genoani si sono mossi di conseguenza. Con le solite scommesse, ma anche e soprattutto con giocatori fatti e finiti buoni per le idee tattiche, precise, del nuovo allenatore.

Esperienza nei ruoli chiave - Il primo di questa categoria è Cristian Zapata. Il colombiano ex Milan ha esperienza e qualità per guidare la difesa a 3 ideata per i rossoblù. Che al centro avrà il rientrante Romero e dall'altra parte capitan Criscito. Oggi è arrivato in Liguria Lasse Schone, ovvero colui che rischia di diventare il vero e proprio colpo dell'estate. Un organizzatore di gioco dai piedi buoni fondamentale nello scacchiere di Andreazzoli, come dimostra la grande crescita dello scorso anno di Bennacer. Qualche metro più avanti si sistemerà invece Riccardo Saponara. Dopo la discreta stagione ai cugini della Samp era tornato in viola, ma Montella ha scelto di non puntare su di lui ed il Genoa ci si è fiondato a capofitto. Regalando al tecnico un trequartista nel vero senso della parola da mettere al centro del gioco nel 3-5-1-1.

Gioventù pronta ad esplodere - Andrea Pinamonti è stato il colpo ad effetto di inizio mercato. Ripercorrere le orme di Piatek sarà complicato, ma alla prima in A col Frosinone il prodotto del settore giovanile dell'Inter ha dimostrato qualità e personalità. Oltre al senso del gol. E Andreazzoli col suo gioco cerca sempre di esaltare le qualità del terminale ultimo della manovra, Ciccio Caputo ne sa qualcosa. A centrocampo, infine, interessanti gli inserimenti di due giocatori in cerca di rilancio: Francesco Cassata si posizionerà al fianco proprio di Schone, mentre Barreca agirà sulla sinistra con la consapevolezza di avere alle spalle uno come Criscito pronto a coprirlo.