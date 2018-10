Ennesimo ribaltone: Consiglio di stato accoglie istanza, B torna a 19

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Ennesimo clamoroso ribaltone in Serie B: il Consiglio di Stato, racconta Gazzetta.it, ha infatti accolto l’istanza di sospensiva cautelare del provvedimento del Tar del Lazio presentata dalla Lega, e ha fissato la discussione collegiale per il 15 novembre. La decisione riporta la Serie B a 19 squadre, facendo segnare un gol a Mauro Balata. Tornano in vigore tutti i provvedimenti sospesi solo pochi giorni fa, a cominciare dal blocco dei ripescaggi.