Ennesimo ribaltone in casa Genoa: oggi è il giorno di Juric

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ribaltone è servito. La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri e ha avuto l’effetto di un fulmine a cielo, più o meno, sereno. Le parole del presidente Preziosi di domenica scorsa dopo la sconfitta contro il Parma sono suonate come un piccolo campanello d’allarme. Un segnale che mai avrebbe fatto presagire all’ennesimo ribaltone sulla panchina del Genoa. Era l’autunno inoltrato dell’anno scorso quando assistevamo all’esonero di Juric e accoglievamo il Ballardini 3.0. Adesso, a quasi un anno di distanza, siamo a raccontare uno scenario ribaltato con il tecnico ravennate che è costretto a fare le valigie dopo l’1-3 casalingo contro il Parma e 12 punti ottenuti in sette partite. Al suo posto ecco nuovamente Ivan Juric che, anche lui, torna per la terza volta alla guida del Vecchio Balordo. Un ritorno a casa per il croato che prima da giocatore e poi da mister, in ben due occasioni, ha varcato i cancelli del centro sportivo “Gianluca Signorini” e adesso sarà impegnato da un ciclo di partite per niente facili.

DOPO LA SOSTA C’E’ LA JUVE - Il primo banco di prova dello “Juric tris” sarà l’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Una sorta di battesimo di fuoco per lui che proprio ai bianconeri a Marassi segnò l’unico gol con la maglia del club più antico d’Italia. Ripartire dalla tana della formazione di Massimiliano Allegri, che per giunta è a punteggio pieno in campionato, non sarà per niente facile tenendo conto anche che, dopo la gara interna contro l’Udinese, ci saranno nell’ordine Milan e Inter a San Siro e Napoli in casa. Un poker di partite che saranno sicuramente ardue.

OGGI LA PRESENTAZIONE - Ieri l’annuncio della società, oggi il tecnico incontrerà i media in conferenza. L’appuntamento sarà fissato per le 14 al centro sportivo “Signorini” di Pegli. Dopo il tecnico rossoblu dirigerà il suo primo allenamento che sarà a porte aperte. L’avventura di Ivan Juric sulla panchina del Genoa è pronta a riprendere quota. Per la terza volta.