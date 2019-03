Attraverso le frequenze di MC Sport nel corso del Live Show, l'operatore di mercato Enrico Fedele ha parlato anche del futuro del Napoli: "Ci saranno diverse cessioni in casa Napoli. Mertens sicuramente partirà, non escludo Allan ed Insigne. Il Napoli ha la sua filosofia, prende sempre giovani interessanti: quest'anno ha preso Meret e Fabian Ruiz. Ancelotti è l'allenatore perfetto per questo Napoli, la squadra è cambiata totalmente rispetto al 4-3-3 di Sarri. Il Napoli non può rifiutare offerte milionarie per Insigne ed Allan: De Laurentiis è bravissimo, compra a 3 e vende a 300. Con i ricavati potrebbe costruire un'ottima squadra, il problema è uno solo: cosa fare se arriva un'offerta indecente per Koulibaly? Se resta, De Laurentiis deve costruire una squadra forte per lottare per il vertice. Veretout? È un'ottimo giocatore, ma dove potrebbe giocare nel 4-4-2 del Napoli? Meglio Fornals per la mediana del Napoli. De Paul? Al posto di giocherebbe? Meglio Lozano. Ancelotti come Ferguson? Il mister non va a caccia del contratto, è la vittoria che ti porta alla conferma. Higuain con Sarri alla Roma? Potrebbe essere un'operazione fattibile, Sarri crede molto nel Pipita".