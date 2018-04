Enrique Cerezo: "Simeone a lungo all'Atletico. Dybala? Lo conosco poco"

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato a Fox Sport trattando anche temi legati al mercato: "Con Simeone c'è un rapporto di amicizia. E' un amico dell'Atletico Madrid e continuerà ad esserlo. Lui il Ferguson dell'Atletico? Magari, me lo auguro, io lo vedo qua ancora per molto tempo e credo che alla luce del rapporto che si è creato con la squadra sia difficile che vada via. Inter? Tutti sognano e sperano, ma resterà qua. Con lui parlo di tutto, sono tanti anni che ci conosciamo. Dybala? E' un giocatore magnifico, l'unica cosa che posso dire è che non lo conosco, l'ho visto giocare solo una volta. Con Simeone si sono incontrati in un ristorante e si sono salutati, niente di più. La rovesciata di Ronaldo? Mi sono ricordato di gol simili che hanno segnato Diego Costa e Griezmann con la nostra squadra".