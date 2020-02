vedi letture

Entra e segna, Pasalic da (quasi) record: gol dopo diciannove secondi

Pronti, via, Mario Pasalic fa impazzire la Gewiss Arena. Lo fa al termine di un'azione testarda di Freuler che recupera per ben due volte il pallone in zona offensiva, la cede a Gosens che di prima manda al croato: palombella sul secondo palo, sotto l'incrocio, e 2-1 di Atalanta-Roma in ghiaccio. È il secondo cannoniere più veloce nella storia del campionato di A: Pasalic in gol dopo 19 secondi, Mchedlidze ha fatto meglio di lui con 14.