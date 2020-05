Entra e segna: Piatek non è ancora titolare, ma la cura Labbadia gli vale il 2° gol di fila

Per sei mesi è stato il miglior attaccante della Serie A. E' passato al Milan, poi, e per il successivo anno non ha confermato quanto di fantastico aveva fatto vedere con la maglia del Genoa. A gennaio, anche per esigenze societarie dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha ceduto Krysztof Piatek per circa 24 milioni all'Hertha Berlino, all'epoca allenato da Jurgen Klinsmann. Ai suoi ordini l'attaccante polacco è subito diventato titolare, ma con l'avvento di Labbadia dopo la pausa per l'emergenza Coronavirus è tornato a sedersi in panchina, come negli ultimi tempi in rossonero. Eppure il nuovo allenatore sembra far bene anche a lui.

Entra e segna. Dopo la rete (di rigore) al Lipsia, il classe '95 si è ripetuto oggi contro l'Augsburg, proiettando l'Hertha verso la zona Europa. Suo il centro che nel finale ha messo in ghiaccio il risultando, mettendo un'ipoteca sui tre punti. Sebbene anche in Germania sia stato rinominato 'mangiallenatori' (sia al Genoa che al Milan aveva vissuto un avvicendamento in panchina, come all'Hertha), l'aria della nuova Bundesliga gli sta facendo bene e lui sta pian piano conquistando spazio: 10 minuti con l'Hoffenheim, un quarto d'ora nel derby con l'Union Berlino, quasi 20 minuti con il Lipsia mercoledì scorso e 26 minuti oggi con l'Augsburg. Minutaggio crescente e navigatore impostato sulla via del gol: in Germania l'ex Milan tornerà quello dei primi mesi italiani?