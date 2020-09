Entra Osimhen, segna Mertens: Napoli avanti a Parma al 64'. Premiato il cambio di Gattuso

Napoli super offensivo per la mezz'ora finale della sfida contro il Parma. Esordio in Serie A per Victor Osimhen, entrato in campo al 61esimo al posto di Diego Demme. Per vincere il match Gattuso ha deciso di cambiare modulo e passare al 4-2-3-1 e la sua idea è stata subito premiata perché pochi istanti dopo è arrivato il gol che ha sbloccato la partita: cross di Lozano, respinta corta di Iacoponi e conclusione vincente di Mertens.

