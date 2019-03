Entusiasmo Lazio, 4 mila tifosi a Formello: cori anche per Conceição

La Lazio vola sulle ali dell'entusiasmo. La netta vittoria nel derby di sabato (3-0) ha portato così tanta euforia nell'ambiente da spingere la società ad aprire le porte di Formello ai tifosi. Dalle 15.00 in 4mila hanno assistito, dagli spalti del campo 'Fersini', all'amichevole in famiglia contro la Primavera (finita 7-0). Oltre che per la maggior parte dei giocatori, numerosi anche i cori di sfottò verso la Roma. Uno su tutti, quello per l'ex centrocampista biancoceleste Conceição, che ieri alla guida del suo Porto ha eliminato i giallorossi dalla Champions. Da segnalare uno striscione in vista della gara di domenica contro la Fiorentina: "A Firenze come nel derby". Perché per la Champions, non sono più ammessi passi falsi.

L'amichevole - Più che una partita è stato un allenamento, anche poco intenso, per la i ragazzi di Inzaghi. Gara a senso unico indirizzata fin da subito da Pedro Neto. Il giovane portoghese, in acrobazia col tacco, mette prima in rete un cross dalla sinistra di Radu e poi fulmina il portiere avversario con un destro rasoterra sul primo palo. Marusic, Immobile, Caicedo e un doppio Correa fissano poi il punteggio sul 7-0 finale.

Verso Firenze - Qualche informazione però Inzaghi l'ha fornita. La prima riguarda il portiere: in campo c'era Proto e non Strakosha, alle prese con una lussazione alla spalla rimediata nel derby di sabato. Il numero 1 della Lazio è in forte dubbio per il posticipo di domenica contro la Fiorentina, al suo posto probabile l'esordio in A del belga ex Olympiacos. Il tecnico oggi potrebbe anche aver provato il terzetto difensivo titolare, con Bastos, Acerbi e Radu. Correa, che negli ultimi giorni aveva svolto esercizi differenziati, ha giocato normalmente con i suoi compagni: uno tra lui e Caicedo affiancherà Immobile nella trasferta del 'Franchi'.