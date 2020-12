"Episodi parlano da soli, arbitro incomprensibile". Rivedi Fonseca dopo Roma-Sassuolo

vedi letture

"Sono molto orgoglioso dei ragazzi e della squadra, abbiamo giocato una partita molto buona anche in inferiorità numerica. L'arbitraggio? Non mi è piaciuto, gli episodi parlano da soli. Non capisco il primo giallo a Pedro. Poi il fallo di Obiang su Pellegrini: come fa a essere solo cartellino giallo? Capisco che l'arbitro non abbia visto, ma c'è il VAR". Rivedi il video con le parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport.