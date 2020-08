Epurati dall'Inter, avversari in finale. La strana storia di Mauro Icardi e Ivan Perisic

Mauro Icardi contro Ivan Perisic è uno scontro dal passato, Inter che è stata faccia a faccia. Due che son stati vittime della rivoluzione d'estate, con risvolti e motivazioni ben diverse. Però l'ironia della sorte li ha fatti ritrovare contro, stasera, a Lisbona, per giocarsi l'Europa che conta di più. Il Paris Saint-Germain, dove Maurito non è un titolare, il Bayen Monaco dove il croato invece ha avuto i galloni col Lione e li avrà pure stasera. Arma a gara in corso, esterno pronto a esplodere da subito.

E il futuro? Difficilmente Ivan Perisic sarà riscattato dal Bayern Monaco a meno di sconti da parte dell'Inter. Nel futuro c'è Leroy Sané, prelevato a suon di milioni dal Manchester City. La gara di oggi potrebbe essere la sliding door del suo destino mentre per Icardi non ci sono dubbi. E' e sarà il riferimento dell'attacco del Paris Saint-Germain, perché gli spifferi juventini al momento non portano vento di tempesta e di cambiamento nel domani dell'argentino.