Epurato a chi? Joao Mario strappa applausi, Spalletti ha un titolare in più

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'esperienza di Joao Mario all'Inter sembrava ai titoli di coda, dopo pochi applausi e tanti fischi rimediati nella prima parentesi a tinte nerazzurre. Il mercato estivo l'ha riportato a Milano dopo i mesi in Inghilterra tra le file del West Ham, con la campagna trasferimenti che ha chiuso lasciando il portoghese alla corte di Spalletti, tecnico che l'ha tenuto nella sua rosa in attesa di lanciarlo nella mischia nel momento opportuno.

Arrivato evidentemente contro la Lazio lunedì sera, per poi confermarlo oggi contro il Genoa senza deludere le aspettative. Anzi, Joao Mario ha mostrato la personalità dell'ottimo calciatore meritando soltanto applausi. Importante sui primi due gol dell'Inter, per una prestazione che può proiettarlo definitivamente tra i titolari di Spalletti. La rete nei minuti finali, poi, è il giusto premio per una prestazione ottima. Guai, a partire dalla prossima gara, definire 'sorpresa' la sua presenza in campo.