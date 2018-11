Equilibrio e poche emozioni: giusto 0-0 tra Cagliari e Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poche emozioni e risultato giusto, quasi inevitabile alla Sardegna Arena. Cagliari e Torino non si fanno male e chiudono il posticipo della tredicesima giornata con un pareggio a reti bianche. Ai punti i granata avrebbero meritato qualcosa di più, anche se Belotti e compagni non hanno mai impensierito seriamente un attento Cragno.

TORO CON SORIANO, MARAN LANCIA DESSENA - Il gravissimo infortunio occorso a Lucas Castro nella rifinitura di ieri mattina ha scosso l'ambiente cagliaritano. Maran schiera l'esperto Dessena dal primo minuto, con Ionita trequartista alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. Frustalupi, che sostituisce Mazzarri (colto da malore sabato), ritrova Meite e si affida alle incursioni di Soriano per far male alla difesa isolana. Ancora panchina per Simone Zaza.

SBADIGLI ED ERRORI - Effetti collaterali: può causare sonnolenza. Il primo tempo è di una noia quasi mortale, tra ritmi bassi e una serie infinita di errori. Zero occasioni nitide da rete e tre soli tiri in totale verso le due porte, senza mai impegnare Cragno e Sirigu. Gli unici brividi sono regalati dal problema al ginocchio di Baselli (per fortuna subito rientrato) e dallo scontro tra Romagna e Belotti nel finale di frazione. Ad avere la peggio è il difensore, che da quel momento indosserà un vistoso turbante.

OSPITI PROPOSITIVI, CAGLIARI SENZA IDEE - Ad inizio ripresa le due formazioni mostrano un atteggiamento meno prudente. È soprattutto il Torino a cercare di sfondare: al 62' è Belotti a destare tutti dal torpore con una bella girata sul cross di Ansaldi, ma Cragno è attento sul suo palo e respinge con un bagher. Il portiere si ripete poco dopo su una conclusione di Iago Falque dal limite dell'area.

GIRANDOLA DI CAMBI, PAVOLOSO E BASELLI INFORTUNATI - Il Cagliari perde Pavoletti (che oggi compie 30 anni) per un guaio muscolare, Frustalupi inserisce Zaza al posto di Soriano e Lukic per un acciaccato Baselli. Cerri e Sau, nuovi entrati tra i padroni di casa, non riescono a dare vivacità all'attacco; dall'altra parte Parigini brucia Srna e mette al centro, dove il bomber lucano sfrutta un buco di Belotti e calcia forte ma centrale, trovando pronto il solito Cragno.

FINALE SCONTATO - I granata hanno il totale controllo della manovra, ma la retroguardia isolana non concede spazi. Il Gallo cerca il colpaccio allo scadere con una conclusione da fuori area, poi si vede anche il Cagliari con Dessena, che sfiora il palo alla sinistra di Sirigu. Sono gli ultimi squilli di un match equilibrato, che non poteva davvero finire con un risultato diverso.