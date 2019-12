Equilibrio e reti bianche al Tardini: il Milan ci prova, Sepe dice no

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Termina dopo due minuti di recupero il primo tempo di Parma-Milan, una delle tre sfide delle 15.00 di quest'oggi: i rossoneri si fanno preferire per volume di gioco e occasioni create, ma non riescono a superare la difesa di casa, ben comandata da Sepe. Un primo tempo giocato su buoni ritmi nonostante il campo pesante e la pressione sulla squadra di Pioli, a cui la vittoria manca da quattro partite. Termina 0-0, con le migliori occasioni capitate sui piedi di Kessie per gli ospiti ed Hernani per i padroni di casa.

Pioli ha studiato bene il Parma e ogni volta i ducali conquistano palla arriva il fallo tattico, così il gioco risulta spezzettato. Al contrario il Milan arriva con facilità alla conclusione e nei primi quindi minuti si divora almeno due palle gol importanti, con Calahanoglu e Romagnoli, quest'ultimo autore di un imperioso stacco in area di rigore ma di una conclusione goffa e innocua. Molto attivo Kessie, ansioso di dimostrare il proprio valore dopo diverse panchine: il centrocampista scalda le mani a Sepe a metà frazione, con un destro violento che il portiere devia in corner. Si replica dieci minuti dopo, con Calhanoglu che chiama all'intervento il portiere dalla stessa zona di campo, mentre i padroni di casa si fanno vedere con bell'inserimento di Hernani, servito dal solito Kulusevski. Da segnalare un primo tempo totalmente anonimo di Gervinho, che nel finale sembra anche accusare qualche problema fisico.