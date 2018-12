Equilibrio e superOlsen nel primo tempo di Parma-Roma. Dzeko in ombra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Termina senza reti la prima frazione della sfida tra Parma e Roma in corso al Tardini: decisamente più pericolosi i padroni di casa, che hanno costruito l'unica vera occasione da gol dei primi quarantacinque minuti, mentre Dzeko e compagni sembrano in difficoltà al cospetto della formazione di D'Aversa, chiusa nella propria metàcampo senza concedere alcun tipo di spazio.

Gara che si mette subito sui binari attesi: Roma a manovrare, ma abile a non scoprirsi mantenendo la squadra lunga, e Parma che difende con attenzione cercando il contropiede. Le migliori occasioni sono per Gervinho e Dzeko, entrambi però fermati dalle respinte dei rispettivi portieri ed entrambi in posizione di offside, segnalata solo ad azione finita dalla quaterna arbitrale. Alla mezz'ora però la gara rischia la svolta, col Parma ad un passo dal gol: filtrante di Gagliolo, Siligardi sfugge alla guardia di Fazio e di sinistro conclude violentemente ma centrale, chiamando alla respinta miracolosa Olsen. Fine primo tempo da brivido per Di Francesco, con Manolas che si accascia a terra, salvo poi rientrare.