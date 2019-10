Equivoci e retroscena: i motivi dietro l'addio di Giampaolo al Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Posizioni fin troppo distanti dal primo momento e un epilogo scritto da tempo, per la Gazzetta dello Sport che analizza i motivi e i retroscena dietro l'addio di Marco Giampaolo al Milan.

- I tempi non combaciavano: Giampaolo aveva chiesto tempo per mostrare i frutti del proprio lavoro. La società ha prima assecondato la richiesta salvo poi smentirla.

- Il mercato: Nessun acquisto tra i nomi davvero graditi al tecnico, troppi giovani senza giocatori esperti. Mentre per la società i nuovi avrebbero concesso ampia facoltà di scelta.

- L'utilizzo dei nuovi: Per Giampaolo andavano instradati, fatti crescere anche perché quasi tutti arrivati come giovanissimi o dopo un'estate movimentata. Per la società invece il tecnico non ha valorizzato nessun investimento, puntando sui vecchi.

- Il sistema di gioco: Le idee di Giampaolo erano chiare, con gli esperti che avrebbero potuto trascinare gli esordienti che però erano stati delegittimati dal club (Donnarumma, Kessie, Suso). Per la società è l'allenatore a doversi adattare alle qualità dei giocatori, senza rigidità.

- La decisione di cambiare: Poco sostegno per Giampaolo, la sosta avrebbe aiutato a lavorare. Dall'altra parte però occorre dire come il tecnico non sia riuscito a dare stabilità al gruppo nonostante la rinnovata fiducia espressa pubblicamente nei giorni scorsi.