Era meglio cedere Higuain o Dybala?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novanta minuti, tutti in panchina. Paulo Dybala sacrificato sull'altare di Cristiano Ronaldo, meno di Mario Mandzukic. Perché il croato, più fisico e che dà più punti di riferimento rispetto alla Joya, può essere un compagno di reparto migliore, perché il portoghese preferisce svariare, avere meno l'assillo di due centrali difensivi che ti costringono a rimanere fermo al centro. Insomma, come per Leo Messi l'esuberanza tecnica - e meno tattica - di Dybala rischia di essere un intralcio.

Quindi la domanda sorge quasi subito. Non era meglio cedere Dybala, almeno sulla carta con più offerte e con un prezzo ben più alto, rispetto a Gonzalo Higuain che, al Real Madrid, aveva già giocato (e bene) con CR7? Solo il tempo potrà dare una risposta, perché è sbagliatissimo anticipare temi e giudizi a un mercato, quello juventino, decisamente di altissimo profilo.