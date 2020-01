© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lennart-Marten Quint Czyborra ha tutto per diventare il nuovo Robin Gosens. Classe 1999, l'Atalanta lo ha preso dagli olandesi dell'Heracles Almelo, come fatto con l'esterno classe 1994 di Emmerich am Rhein. Entrambi tedeschi, entrambi dalla piccola società di Almelo, Czyborra arriverà a Bergamo per circa 4 milioni di euro. Mancino naturale di grande corsa, Nazionale Under 20, prenderà il posto di Guillherme Arana e sarà a tutti gli effetti l'erede di Gosens. In patria ha giocato con le giovanili dell'Union Berlino, dell'Herta Berlino, dell'Energie Cottbus e dello Schalke 04 ma ha esordito tra i professionisti solo in Olanda. Che ora è pronto a lasciare, per sbarcare alla corte di Gasperini.