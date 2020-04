Eredivisie destinata allo stop. E il caos che ne consegue: dalle coppe alle promozioni

L'Eredivisie è destinata a chiudersi anticipatamente, a seguito della decisione del Governo olandese di vietare le attività sportive fino al 1° settembre. L'Ajax è destinato pertanto ad essere decretato campione dei Paesi Bassi, ma restano molti i punti interrogativi. Intervenuto ai nostri microfoni, il collega Nik Kok di Algemeen Dagblad ci spiega la situazione attuale: "Ci sono forti divergenze tra i club. C'erano già prima della crisi e adesso sembrano essere cresciute. Ognuno ha una propria posizione, anche nelle categorie inferiori. Fra 8 giorni sarà decisiva una videoconferenza fra i club".

LE COPPE EUROPEE - Non è chiaro ancora il criterio che verrà applicato per le coppe europee e per i meccanismi di promozione e retrocessione. Se la classifica dovesse essere cristallizzata, l'Ajax andrebbe ai playoff di Champions League grazie alla differenza reti migliore dell'AZ, che al momento è a pari punti e che ha vinto entrambi gli scontri diretti con i lancieri. Per loro ci sarebbe il secondo turno di qualificazione alla Champions League. Tutto in divenire il resto: il Feyenoord, terzo classificato e finalista di Coppa d'Olanda, è l'unica certa del posto.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI - Il campionato 2020-21 potrebbe essere salomonicamente allargato da 18 e 20 squadre, per la gioia di ADO Den Haag e RKC Waalwijk che occupano le ultime due posizioni. La situazione resta ingarbugliata perché nei Paesi Bassi le prime due della seconda divisione salgono (quest'anno le promosse sarebbero, condizionale d'obbligo, Cambuur e De Graafschap) rimane in ballo un ultimo posto che viene giocato attraverso un meccanismo di playoff-playout nel quale è coinvolta la terzultima del massimo campionato.

I GIOCATORI - Alcuni di loro lasceranno l'Eredivisie senza poter salutare i propri tifosi. Hakim Ziyech è ufficialmente un giocatore del Chelsea, l'affare è stato definito prima della pandemia. Fra gli altri elementi che potrebbero aver chiuso qui l'esperienza olandese vi sono Donny van de Beek, da tempo nelle mire del Real Madrid e Sergino Dest, sul quale vi è il Bayern Monaco.

LA SITUAZIONE GENERALE NEI PAESI BASSI - Nik Kok ci racconta: "Viviamo una fase definita 'lockdown intelligente'. Nello specifico, ristoranti e bar sono chiusi, così come le scuole. Da ieri gli asili sono aperti, così come gli studi dentistici. Tutti gli eventi sono in sospeso, così come il calcio. C'è una grande comprensione della situazione, ma la popolazione sta diventando sempre più preoccupata in merito ai problemi economici che ne stanno derivando".