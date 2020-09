Eri vicinissimo all'Inter? Tonali: "Ha pensato a tutto il mio procuratore, c'è rapporto di fiducia"

Eri vicinissimo all'Inter? E' una delle domande poste in sede di presentazione a Sandro Tonali, nuovo centrocampista del Milan che ha risposto così: "Questo l'ha trattato il mio procuratore lasciandomi fuori da questi affari per tenermi la testa molto libera - ha detto -. Dopo le vacanze sono rimasto a casa, c'è molta fiducia tra me e lui e lo facevo lavorare molto con calma. Per una decina di giorni nemmeno ci siamo sentiti, ma poi appena ha saputo del Milan mi ha avvisato e poi ci siamo parlati un paio di giorni dopo, ma l'ho sempre fatto lavorare con tranquillità".