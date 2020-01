Eriksoon. L'Inter chiude il colpaccio del 2020: il racconto delle ultime 24h

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Già nella serata di ieri Inter, Tottenham ed entourage di Christian Eriksen avevano (più o meno) trovato la quadra. Il simposio andato in scena in via Montenapoleone a Milano fra Marotta, Ausilio e l'intermediario della trattativa Frank Trimboli nella tarda serata di ieri ha limato ulteriormente la distanza fra nerazzurri e Spurs, col patron Levy che comunque non ha voluto cedere rispetto alla richiesta di 20 milioni di euro.

Oggi l'ultimo passo - Gli intermediari dell'operazione anche oggi erano a Milano, decisi più che mai a sistemare gli ultimi dettagli e abbattere le resistenze nerazzurre nell'alzare ulteriormente l'offerta da 15 milioni. Nel pomeriggio, poco prima delle 17, l'entourage del danese è arrivato nella sede nerazzurra. Poco dopo, erano le 17.30 circa, dai camini di Viale della Liberazione si è issata alta la fumata bianca. Christian Eriksen è virtualmente un giocatore dell'Inter. Oggi, non a giugno. Per un'operazione che con i bonus può arrivare a quei famosi 20 milioni pretesi dalla società londinese. 15 subito, altri 3 facilmente raggiungibili. Gli ultimi 2 un po' meno, ma chissà. E comunque poco cambia.

Quando l'arrivo? Ciò che resta da capire ora è: quando arriverà in Italia, e quindi quando sarà a disposizione di Conte, Christian Eriksen? Difficilmente giornalisti e tifosi si sposteranno in aeroporto per accogliere il danese nel weekend, molto più probabile immaginare un rinvio alla prossima settimana. Verosimilmente lunedì, al più tardi martedì. Col trequartista oramai ex Tottenham che potrebbe esordire in maglia Inter nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì sera.