Eriksen al BVB e Skriniar al PSG, no al prestito e il tempo stringe: restano all'Inter

Dovrebbero rimanere a Milano Christian Eriksen e Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter piace al Paris Saint-Germain che lo ha chiesto anche nelle ultime ore in prestito con diritto di riscatto ma l'Inter non è interessata a cedere il difensore slovacco con questa formula. Stesso discorso vale per il trequartista danese al Borussia Dortmund che lo aveva chiesto sempre a titolo temporaneo con il diritto di acquisto: per entrambi, quindi, ormai scontata la permanenza all'Inter.