Eriksen: "Che ambiente nel derby! Bello avere gli stessi punti della Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dall'emittente danese TV2, il nuovo centrocampista nerazzurro Christian Eriksen ha parlato così dell'atmosfera vissuta in occasione del suo primo derby della Madonnina e della corsa Scudetto: "I tifosi hanno preparato tutto per spingerci come un ciclone prima della partita. Queste cose in Premier League non le vedi, non sono permesse. In Italia, invece, anche quando sei sull'autobus e ti dirigi verso lo stadio i fan bussano sulle fiancate e ti caricano. Proprio da questo capisci quanto siano caldi e quanto importante sia la sfida".

Scudetto?

"È bello avere gli stessi punti della Juve, però mancano ancora troppe partite prima di chiudere il discorso".