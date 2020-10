Eriksen e l'Inter, il ct della Danimarca: "Uno con le sue qualità riuscirà a trovare spazio"

Christian Eriksen è ai margini del progetto Inter. Non un titolare fisso nelle rotazioni di Antonio Conte, il giocatore ha voluto mettere i puntini sulle i sul suo presente e futuro in nerazzurro. Un tema che, però, non sembra preoccupare il ct Kasper Hjulmand. "Ho visto il programma delle partite dell'Inter e ci sono davvero tante gare, quindi sono sicuro che un giocatore con le qualità di Christian probabilmente otterrà i suoi minuti. In questo momento non sono preoccupato per lui", ha detto l'allenatore della nazionale.