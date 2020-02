vedi letture

Eriksen e Lukaku svegliano l'Inter. In casa del Ludogorets finisce 0-2

Partita complicata per l’Inter, in casa del Ludogorets. Dopo un primo tempo avaro di occasioni, i nerazzurri però fanno emergere la maggiore qualità tecnica e trovano un successo fondamentale nella prima trasferta di Europa League. 0-2 il finale grazie alle reti, nella ripresa, di Christian Eriksen e Romelu Lukaku.

INTER SONNACCHIOSA, LUDOGORETS MAI PERICOLOSO - Primi 45’ piuttosto sottotono, per l’Inter di Antonio Conte. Per voglia di giocarsela e atteggiamento sul campo meglio il Ludogorets, anche se alla fine le occasioni migliori le hanno proprio i nerazzurri. La prima azione pericolosa è di Biraghi, ottimamente servito da Moses. Ma il portiere bulgaro Iliev è attento e para in tuffo. Il Ludogorets prova a ripartire con continuità, ma sulla trequarti offensiva viene sempre fermato dalla difesa nerazzurra. Nella seconda parte di primo tempo succede poco, con il risultato che non si smuove dallo 0-0.

AVVIO DI RIPRESA A RITMI DIVERSI - Negli spogliatoi Conte si fa sentire e l’Inter torna in campo con un’altra voglia. E nel giro di 5’ i nerazzurri collezionano 3 occasioni da gol: prima con Alexis Sanchez che, imbeccato da Moses, centra il palo col tacco. Dal calcio d’angolo seguente, pochi secondi dopo, è capitan Ranocchia a far trattenere il fiato alla Ludogorets Arena, ma il suo colpo di testa finisce alto. Altri 60’’ e finalmente si vede Lautaro, bravo a liberarsi e a calciare dal limite, conclusione che però finisce alta.

FINALMENTE ERIKSEN - Al 71’ la gara svolta con l’uomo più atteso. Azione manovrata dell’Inter, sponda di Lukaku al limite dell’area e gran tiro di destro di Christian Eriksen che trova il primo gol nerazzurro. La rete, ed il cambio modulo (Conte passa al 4-3-1-2 subito dopo il gol) sblocca l’Inter e soprattutto il suo nuovo campione danese, che 120’’ dopo centra in pieno la traversa con un sinistro secco e potente, ancora dal limite.

INTER IN CONTROLLO NEL FINALE. E LUKAKU RADDOPPIA IN CHIUSURA - L’inerzia della partita è tutta dalla parte dei nerazzurri, con i cambi (Lukaku, Barella e Young) che portano fisicità, freschezza e nuove idee. Il Ludogorets appare stanco, anche se prova comunque a farsi vedere con un paio di contropiedi ben controllati dalla difesa nerazzurra. Ad una manciata di secondi dalla fine, grazie all’on field review, l’arbitro Del Cerro Grande indica il dischetto per un mani su angolo: sul dischetto si presenta Romelu Lukaku che non sbaglia, spiazzando il portiere Iliev e certificando lo 0-2 finale.