Eriksen e Skriniar, due esclusioni che fanno rumore. 3a panchina nelle ultime 4 per il danese

vedi letture

Un altro forte segnale, quello di Antonio Conte alla lettura della formazione ufficiale dell'Inter in vista della partita contro il Torino: l'esclusione di Christian Eriksen per la seconda partita consecutiva. Allargando gli orizzonti, il danese si accomoda in panchina per la terza volta nelle ultime quattro partite. Una situazione che riporta a quando l'ex Tottenham si era presentato con la sua nuova squadra: l'esordio a partita in corso in Coppa Italia contro la Fiorentina, poi una prova non troppo convincente con l'Udinese dal primo minuto e per un'ora scarsa di gioco. Poi la sequenza di panchine nel derby, in Coppa Italia contro il Napoli, nella delicata sfida contro la Lazio, infine nel derby d'Italia contro la Juventus. Se allora c'era l'alibi dell'inserimento in una nuova squadra, in un nuovo paese e in un nuovo campionato, questa volta le scelte hanno quasi il sapore di bocciatura. Prestazioni effettivamente sottotono per il giocatore che doveva dare la marcia in più all'Inter nella corsa al titolo, già quest'anno. Dal ritorno dal lockdown Eriksen è stato positivo solo contro il derelitto Brescia, in una partita terminata 6-0 e ha giocato una partita sufficiente contro la Samp. Per il resto molte ombre, con il deciso passo indietro contro il Bologna.

Fa rumore anche l'assenza di Milan Skriniar. Le tre giornate di squalifica e la prestazione no contro il Verona hanno portato lo slovacco a un nuovo turno di stop, stavolta per scelta tecnica. Conte ha deciso di puntare nuovamente su Godin, che raramente lo si è visto in campo per due partite consecutive dal primo minuto. L'esclusione dell'ex Samp non può passare in secondo piano ed è un segnale di come, effettivamente, la rivoluzione sia pronta a partire.