Eriksen entra e cambia l'Inter. E a fine partita si allena per tagliare i tempi di inserimento

Christian Eriksen ieri sera è entrato gli ultimi 22 minuti più recupero cambiando il volto dell'Inter che comunque non è riuscita a pareggiare i conti contro il Napoli in Coppa Italia. Il suo ingresso in campo ha dato una marcia in più agli uomini di Conte, dopo un tempo e mezzo con un Sensi non all'altezza di quanto visto in precedenza. Il numero 24 nerazzurro, al termine della sua buona prestazione, che ha dato continuità allo spezzone nel derby, è rimasto, come da programma, con gli altri non titolari a scattare sul prato di San Siro per migliorare la condizione atletica. Quando l'ultimo tifoso aveva già abbandonato gli spalti, lui era ancora lì, anche perché Conte utilizza qualsiasi momento buono per avvicinarlo alla titolarità. L'Inter ha bisogno del suo nuovo asso e il tempo di vederlo dal primo minuto, si avvicina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.